سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اعتزام بناء 251 وحدة استيطانية جديدة فى "بيت لحم"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:21 م
الاحتلال الإسرائيلى يعلن اعتزام بناء 251 وحدة استيطانية جديدة فى "بيت لحم" قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات "الدونمات " من أراضى محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، "الدونم يعادل كيلو مترا مربعا".
 
وقال مدير "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان " فى بيت لحم ، حسن بريجية، إن ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات عصيون" أقر مخططا لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 فى مجمع "غوش عصيون" الاستيطانى جنوب بيت لحم، و 105 وحدات فى مستوطنة "كفار الداد" شرقا.
 
وفى سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلى على مساحات واسعة من أراضى بلدة "نحالين " غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.
 
وأشار رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان، " إلى أن القرار طال عشرات "الدونمات " من أراضى الحوض الطبيعى رقم (4) التابعة للبلدة، بهندف بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة .
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

بيت لحم

وحدات استيطانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة