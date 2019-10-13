اطمن على نفسك.. تحليل السائل المنوى للرجل يكشف أشياء خفية عن صحته

فاطمة ياسر

حلم الإنجاب يعد من أبرز الأشياء التي يسعي لتحقيقها جميع الأزواج، وعند تأخر الإنجاب يسعي الزوجان في الذهاب للأطباء لمعرفة سبب التأخر، وفي هذه اللحظة يطلب الطبيب من الزوج إجراء تحليل السائل المنوي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا التحليل، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يعد الهدف الأساسي في إجراء تحليل السائل المنوي لمعرفة كمية ونوعية وجودة الحيوانات المنوية عند الرجل، وعددها وشكلها ومقدار حركتها إذا كانت طبيعية أم لا.

وهناك بعض التعليمات التي يجب القيام بها للحصول على نتائج التحليل الجيدة والصحية، ومنها الامتناع عن الجماع قبل التحليل بمدة لا تقل عن ثلاث أيام، وضع العينة الخاصة بالسائل المنوي في وعاء من المعمل لكي يكون معقم، في حالة إجراء العينة في المنزل يجب توصلها للمعمل قبل مرور نصف ساعة حتي لا تتأخر الحيوانات المنوية بدرجة الحرارة.

وعند إظهار النتيجة يجب عليك التعرف علي التالي:



-عدد الحيوانات المنوية الطبيعي لا يقل عن 15 مليون من الحيوانات المنوية لكل ملليلتر من السائل المنوي، وفي حالة أنها أقل من ذلك فهذا دليل علي وجود مشكلة

-حركة الحيوانات المنوية يجب أن تكون 50 ٪ أو أكثر من عينة الحيوانات المنوية، وإذا كانت أقل من ذلك فهذا دليل علي وجود مشكلة.