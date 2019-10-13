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اسعار البقوليات اليوم.. الفاصوليا البيضاء تبدأ من 23 جنيها.. والفول البلدى بـ25 جنيها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:33 م
اسعار البقوليات اليوم.. الفاصوليا البيضاء تبدأ من 23 جنيها.. والفول البلدى بـ25 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار البقوليات اليوم الأحد 13-10-2019 استقرارا فى أسعار البقوليات في جميع الأسواق داخل القاهرة الكبرى، حسبما أكدت شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
واستقر سعر الفول البلدى بين 25-29 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، فيما تراوحت أسعار الفول المستورد بين 15-19 جنيها بينما استقر سعر الفاصوليا البيضاء عند 23-25 جنيها للكيلو وتراوحت اللوبيا البلدى بين 21-24 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر العدس عند 23 جنيها للكيلو .
 
والجدير بالذكر أن شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن السوق المحلي به فائض من الغلال أن الأسعار ستظل مستقرة حتى قبل نهاية العام فيما ستتاثر تلك الأسعار بانخفاض سعر الدولار مع بداية العام المقبل، موضحة أن السوق به كمية كبيرة من العرض وبالتالي ستنخض الكميات التي سيتم استيرادها العام القادم. 
 
 

اسعار البقوليات

اسعار البقوليات اليوم

أخبار اقتصاد

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