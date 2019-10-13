سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ" اليوم السابع" تغطية بلاعة صرف صحى أمام مجمع مواقف المحلة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:28 م
استجابة لـ" اليوم السابع" تغطية بلاعة صرف صحى أمام مجمع مواقف المحلة تغطية البلاعة
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استجابة سريعه لما نشرته " اليوم السابع" بعنوان" اضبط مخالفة.. بلاعة مفتوحة تنذر بكارثة أمام مجمع مواقف المحلة بالغربية، قام مجلس مدينة المحلة بوضع غطاء على  البلاعة ووضع الاسمنت حوله لتفادى سقوط المارة او السيارات بها.

كان "اليوم السابع" قد رصد البلاعة المفتوحة أمام النصب التذكارى، بمدخل شارع الترعة الرئيسى، بالقرب من البوابة الخلفية لمجمع مواقف المحلة، حيث يتردد على هذه المنطقة الآلاف من المواطنين وطلبة المدارس ويمر بجوارها مئات السيارات يوميا.

واشتكى المواطنين من عدم تغطية البلاعة خشية سقوط أحد فيها، خاصة فى الليل نظرا لعدم وجود إضاءة كافية تكشف البلاعة المفتوحة أمام المواطنين.

يقول ماهر العطار من سكان شارع الترعة، أنه يتردد يوميا على مجمع مواقف المحلة، للذهاب إلى عمله، وفوجئ بوجود بلاعة مفتوحة منذ أيام وهو ما ينذر بكارثة تهدد ارواح المواطنين.

وأشار أن هذه المنطقة يتردد عليها المئات من المواطنين يوميا وهذا الطريق حيوى ويمر عليه السيارات المتجهه إلى شارع الترعة والموقف والطريق الدائري المحلة المنصورة، وهذه البلاعة المكشوفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر خشية سقوطهم او سقوط سياراتهم فيها، مطالبا المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتدخل لتغطية هذه البلاعة المكشوف حفاظا حياة المواطنين.

 

 


محافظه الغربيه

مجلس مدينه المحله

مجمع مواقف المحله

بلاعه صرف صحى مفتوحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة