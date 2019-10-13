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ارتفاع عدد المهاجرين قبالة الساحل الليبى إلى 176

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:36 م
ارتفاع عدد المهاجرين قبالة الساحل الليبى إلى 176 مهاجرون-صورة ارشيفية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم اليوم ، الأحد ، من قبل سفينة إنقاذ تابعة لمنظمتي (أطباء بلا حدود) و(نجدة المتوسط) من مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي إلى 176 شخصا.

وقالت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن سفينة (أوشن فايكينج) أنقذت بعد ظهر اليوم 102 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي يبعد نحو 40 ميلا قبالة الساحل الليبي، من بينهم 12 امرأة و9 أطفال".

وكانت المنظمتان قد أعلنتا، في وقت سابق اليوم، إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي أيضا على بعد 50 ميلا (80 كيلو مترا) من الساحل الليبي، بينهم 6 أطفال؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن (أوشن فايكينج) هو 176 مهاجرا".

 

 


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