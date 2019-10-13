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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان إلى 7 أشخاص و17 مفقودا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان إلى 7 أشخاص و17 مفقودا إعصار اليابان
رويترز

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لقى 7 أشخاص حتفهم واعتبر 17 شخصا فى عداد المفقودين بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود العاصمة طوكيو بالشلل متسببا فى فيضان الأنهار ومرسلا تحذيرات لإجلاء الملايين قبل أن يتجه نحو الساحل الشمالى الشرقي.

 

وألغت السلطات التحذيرات من الأمطار والفيضانات فى منطقة كانتو بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر، وبحلول صباح اليوم الأحد بدأت فى إلغاء التحذيرات من مناطق أبعد شرقا.

 

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار هاجيبيس نحو البحر مساء اليوم بعد أن شق طريقه باتجاه الساحل الشمالى الشرقى وجزيرة هوكايدو الشمالية.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أربعة أشخاص قتلوا فى تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو بينهم رجل فى الستينات عثر عليه بلا أى مؤشرات على الحياة داخل شقة غمرتها المياه فى كاواساكي.

 

وأضافت أن 17 شخصا فى عداد المفقودين صباح اليوم الأحد.

 

وكانت السلطات أصدرت نصائح وأوامر لإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص بأنحاء اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نحو 100 شخص اصيبوا حتى الآن فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 270 ألف أسرة.

 

وقالت الحكومة إن العاصفة قد تكون الأقوى التى تضرب طوكيو منذ 1958 وسجلت رقما قياسيا فى هطول الأمطار بمناطق كثيرة منها بلدة هاكونه الشهيرة الذى بلغ فيها تراكم مياه الأمطار 939.5 ملليمتر على مدى 24 ساعة.

 

وكان إعصار هاجيبيس، وهى كلمة تعنى "سرعة" باللغة التجالوجية فى الفلبين، وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان مساء السبت. وهز زلزال بقوة 5.7 طوكيو بعدها بوقت قصير.


إعصار

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