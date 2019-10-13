اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة

وكالات

استضافت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المنظمة للإعداد والتحضير للمؤتمر المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 إلى 11 الشهر المقبل، وذلك في إطار التحضير للملفات التي تُرفع للقمة العربية الإفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له عقب الاجتماع أن مؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة حول التنمية والأمن الغذائي هو أحد مقررات القمة العربية الإفريقية التي عقدت في "مالابو"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم التعاون بين الجانب الأفريقي والجانب العربي خاصة في مجال الزراعة.

وأشار "علي" إلى أن مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية سيكون أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض يوم 25 نوفمبر المقبل، لافتًا الانتباه إلى أن هذا جزء من الخطة الخاصة بالمسار الزراعي والأقدم بين الجانبين.