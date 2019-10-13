سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:23 م
اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضافت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المنظمة للإعداد والتحضير للمؤتمر المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 إلى 11 الشهر المقبل، وذلك في إطار التحضير للملفات التي تُرفع للقمة العربية الإفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له عقب الاجتماع أن مؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة حول التنمية والأمن الغذائي هو أحد مقررات القمة العربية الإفريقية التي عقدت في "مالابو"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم التعاون بين الجانب الأفريقي والجانب العربي خاصة في مجال الزراعة.

وأشار "علي" إلى أن مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية سيكون أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض يوم 25 نوفمبر المقبل، لافتًا الانتباه إلى أن هذا جزء من الخطة الخاصة بالمسار الزراعي والأقدم بين الجانبين.


مؤتمر وزراء الزراعه العرب

مؤتمر وزراء الزراعه العرب والافارقه

الدول العربيه

الجامعه العربيه

اخبار الدول العربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة