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اتحاد المستثمرين: سوق الورق يعانى من الإغراق بالدشت المسورد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:28 م
اتحاد المستثمرين: سوق الورق يعانى من الإغراق بالدشت المسورد صحف - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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قال الدكتور صبحي نصر رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصانع الورق تواجه أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المادة الخام للورق "الدشت" بشكل كبير والإغراق الذي تتعرض له السوق من الخارج بأسعار تهدد مصانع القطاع.

وأضاف صبحي نصر، في تصريح لليوم السابع، أن هناك نحو 5 مصانع لإنتاج الورق تحت الإنشاء جمدت خططتها لاستكمال البناء في مدينة العاشر من رمضان الصناعية نتيجة للأوضاع التي تتعرض لها صناعة الورق حاليا، مشيراً إلى أن تجار الدشت يسيطرون ويتحملون جزءا كبيرا من الأزمة الحالية نتيجة رفعهم الأسعار بشكل غير مقبول، وهو ما أجبر أصحاب المصانع على خفض أسعار البيع لمواجهة الورق المستورد.

ومن جانبه، أرجع أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ارتفاع أسعار الدشت مؤخرا، إلى تراجع الإقبال على استيراد الدشت من الخارج نتيجة ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في الشهور الأخيرة، وبالتالي أصبح الإقبال كبيرا على كميات الدشت المتوافرة محليا وتراجع المعروض المتوافر أمام المنتجين وارتفعت أسعاره بشكل كبير.

وقدر أيمن رضا في تصريح لـ"اليوم السابع"، سعر الدشت محليا بنحو 2400 جنيها للطن، مقابل 800 جنيه للطن منذ عاما، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تعتبر منخفضة نسبيا بعد أن كسرت حاجز الـ3 آلاف جنيه للطن سابقا.


مصانع الورق

العاشر من رمضان

أسعار الدشت

اخبار الاقتصاد

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