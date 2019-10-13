سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" بالإسكندرية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:14 م
إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" بالإسكندرية الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى بالإسكندرية بانة تم انطلاق فعاليات المرحلة الثانية اليوم من حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسكندرية  وتحمل شعار "بلدى أمانة" و التى تنطلق تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس .

 و اشارت فى بيان صادر اليوم إلى أن الحملة تمتد على مدار أربعة أيام، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر  ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى .

 وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأول فى الوصول إلى 28568  من الفتيات و  السيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع .

وعلى هامش الحملة تم عقد ندوة بمقر جمعية أبناء محافظة أسوان بنجع العرب بحضور ماجدة الشاذلى مقررة الفرع و مجموعه من الأعضاء و تم توعية السيدات برسائل الحملة و جهود الدولة فى توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين و زيادة مخصصات السلع التموينية و توفير سكن كريم فى القرى الفقيرة و فى غيط العنب و أشادت بدور السيدة المصرية فى الوقوف بجانب وطنها فى كافه المواقف الصعبه ، كما تم بالتعاون مع الهيئة العامه لمحو الأميه و تعليم الكبار بفتح فصل محو أميه ل 20 سيدة و عمل إستكتاب لـ 6 سيدات سيتم إمتحانهن فورى بدون فصول  .

بالإضافه إلى توزيع ملابس للأطفال و إستقبال عدد 35 شكوى لرفعها إلى المسئولين المختصين .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

 

 


الاسكندرية

القومى للمرأة

طرق الابواب

مواجهه الشائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة