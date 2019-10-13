إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى بالإسكندرية بانة تم انطلاق فعاليات المرحلة الثانية اليوم من حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسكندرية وتحمل شعار "بلدى أمانة" و التى تنطلق تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس .

و اشارت فى بيان صادر اليوم إلى أن الحملة تمتد على مدار أربعة أيام، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى .

وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأول فى الوصول إلى 28568 من الفتيات و السيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع .

وعلى هامش الحملة تم عقد ندوة بمقر جمعية أبناء محافظة أسوان بنجع العرب بحضور ماجدة الشاذلى مقررة الفرع و مجموعه من الأعضاء و تم توعية السيدات برسائل الحملة و جهود الدولة فى توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين و زيادة مخصصات السلع التموينية و توفير سكن كريم فى القرى الفقيرة و فى غيط العنب و أشادت بدور السيدة المصرية فى الوقوف بجانب وطنها فى كافه المواقف الصعبه ، كما تم بالتعاون مع الهيئة العامه لمحو الأميه و تعليم الكبار بفتح فصل محو أميه ل 20 سيدة و عمل إستكتاب لـ 6 سيدات سيتم إمتحانهن فورى بدون فصول .

بالإضافه إلى توزيع ملابس للأطفال و إستقبال عدد 35 شكوى لرفعها إلى المسئولين المختصين .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.