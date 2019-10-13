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إندونيسيا تٌسلم 40 ألف منزل لضحايا زلزال لومبوك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:32 ص
إندونيسيا تٌسلم 40 ألف منزل لضحايا زلزال لومبوك زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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سلمت الحكومة الإندونيسية أكثر من 40 ألف منزل مقاومة للزلازل للأهالى فى 3 مقاطعات بإقليم نوسا تينجارا الغربية، من الذين تضرروا فى زلزال لومبوك عام 2018.

 

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) - عبر موقعها على الإنترنت - أن عملية التسليم تمت فى احتفال جرى فى باتوليار بغرب لومبوك برئاسة دودى أسدو هارجو المسؤول فى مكتب وزير الثقافة وتنسيق التنمية البشرية.


وقال هارجو - فى كلمته - إن توفير منازل مقاومة للزلازل يعكس التزام الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال عام 2018 أملا فى مواصلة حياتهم الطبيعية.


كان زلزال لومبوك قد وقع فى يوليو 2018 وأسفر عن مقتل وإصابة وتشريد المئات من السكان.

 


زلزال

اندونيسيا

نوسا

تينجارا

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