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أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد سنغافورى سبل التعاون العلمى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:23 م
أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد سنغافورى سبل التعاون العلمى جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد بمكتبه اليوم الأحد، دومينك جو سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، والعمل المشترك على نشر ثقافة التسامح والسلام بين الشعوب.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالسفير والوفد المرافق له، وقدم له صورة إجمالية بالأعمال المتنوعة التى ينفذها المجمع سواء داخل مصر أو خارجها.
 
وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن التعاون المشترك مع الجميع، ينطلق من دور الأزهر  الشريف العالمى مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.
 
كما استعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، ودار النقاش حول الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر.
 
من جانبه عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابهم بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.
 
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الازهر الشريف

مشيخة الازهر

سنغافورة

مجمع البحوث الاسلامية

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