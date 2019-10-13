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أسعار العملات اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:33 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 13-10-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 13-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

عملات ورقية

سعر الدولار الأمريكى اليوم
 

تباين سعر الدولار فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.21 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.24جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.85 جنيه للشراء، 18.06 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.14 جنيه للشراء، و20.74 جنيه للبيع .

 الجنيه الإسترلينى

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 53.16 جنيه للشراء، 53.75 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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