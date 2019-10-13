أسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب على مدار يومى الجمعة والسبت، هبوطا بقيمة 10 جنيهات، إذ أغلق سوق الذهب على هذا الهبوط، لتسجل أسعار الذهب اليوم الأحد نفس أسعار أمس السبت، تزامنا مع وقف التعامل على الذهب نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:



عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب5400 جنيه.



أوقية الذهب 1484 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.