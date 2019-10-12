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﻿الكنيسة الكاثوليكية تستضيف يوم تثقيفى لـ24 زوج وزوجة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:31 ص
﻿الكنيسة الكاثوليكية تستضيف يوم تثقيفى لـ24 زوج وزوجة ﻿الكنيسة الكاثوليكية تستضيف يوم تثقيفي لـ24 زوج وزوجة
سارة علام

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نظمت أخوية قانا بالقاهرة يومًا تثقيفيًا لـ 24 زوج وزوجة بعنوان كوبل مرسل بالكلية الإكليريكية بالمعادى، ضمن فاعليات شهر الإرساليات والذى دعا له قداسة البابا فرنسيس.

وتضمن البرنامج عدة لقاءات عناوينها: الإرسال و التبشير ، كوبل مرسل ، خطوات المشروع الإرسالى الجماعى ، بالإضافة إلى وقت خاص للزوجين للمشاركة فى عدة أفكار حول الإرسالية معا ثم اختتم اليوم بالذبيحة الالهية.

جدير بالذكر أن هذا اليوم التكوينى سيعقد بمحافظتى الاسكندرية وأسيوط خلال شهر أكتوبر الجارى، وكان الأنبا باخوم النائب البطريركى للكاثوليك قد أكد أن الكنيسة الكاثوليكية فى العالم تحتفل بمرور قرن من الزمان على صدور وثيقة المهمة الأعظم وهى وثيقة صدرت من الفاتيكان تؤكد على دور المسيحى المهم فى العالم فالمسيحى مرسل للخدمة، سواء بالكلمة أو الوعظ أو دعم الفقراء والمحتاجين.

واستكمل: "العالم اليوم ليس بحاجة للتحدث عن الرسالة بقدر حاجته للشعور بها فى حياته اليومية بعد أن سادته العزلة والانفرادية"، مؤكدا أن المشاركة هى أفضل وسيلة للإحساس بالخدمة الكنسية.


الكاثوليك

الارساليات

الكاثوليكية

زوج وزوجة كاثوليك

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