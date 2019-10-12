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“FDA” توافق على علاج جديد لمرضى الصداع النصفي

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:30 م
“FDA” توافق على علاج جديد لمرضى الصداع النصفي fda هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
كتب بيتر إبراهيم

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على أقراص تحتوى على المادة الفعالة (lasmiditan) لعلاج الصداع النصفي الحاد (النشط ولكن قصير الأجل) مع أو بدون اضطراب بصري لدى البالغين.

وقال "نيك كوزاور"، نائب المدير التنفيذي لقسم منتجات الأعصاب في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية: "يعد العلاج الجديد خيارًا جديدًا لعلاج الصداع النصفي الحاد، وهي حالة مؤلمة تصيب واحدًا من كل سبعة أمريكيين".

وتابع "كوزاور": "نحن نعلم أن المصابين بالصداع النصفي يهتمون بشدة بخيارات العلاج الإضافية، ونظل ملتزمين بمواصلة العمل لتعزيز تطوير علاجات جديدة للعلاج الحاد والوقائي من الصداع النصفي."

وغالبًا ما يوصف ألم الصداع النصفي بأنه ألم شديد ينبض في منطقة واحدة من الرأس، وتشمل الأعراض الإضافية الغثيان و / أو القيء والحساسية للضوء والصوت.

وما يقرب من ثلث الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون أيضا من اضطراب بصرى قبل فترة قصيرة من الصداع النصفي.

ويمكن أن تظهر الهالة كأضواء ساطعة أو خطوط متعرجة أو فقدان مؤقت للرؤية، ويمكن أن يحدث الصداع النصفي في كثير من الأحيان بعدة عوامل تشمل الإجهاد ، والتغيرات الهرمونية ، والأضواء الساطعة أو الوامضة، ونقص الطعام أو النوم، والنظام الغذائي.

جدير بالذكر أن الصداع النصفي أكثر شيوعًا بين النساء ثلاث مرات مقارنة بالرجال ويصيب أكثر من 10٪ من الأشخاص حول العالم.

ويُنصح المرضى بعدم قيادة السيارة أو تشغيلها لمدة ثماني ساعات على الأقل بعد أخذ الدواء ويمكن أن يسبب الدوخة والتخدير، ويجب استخدامه بحذرإذا تم تناوله مع الكحول أومثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.

 


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الصداع

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