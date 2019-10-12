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٥ عوامل تزيد خطر إصابتك بالسمنة.. منها الإجهاد المفرط

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:00 ص
٥ عوامل تزيد خطر إصابتك بالسمنة.. منها الإجهاد المفرط السمنة-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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السمنة هى الباب الأول للكثير من الأمراض المزمنة أخطرها أمراض القلب، وفى اليوم العالمى لمكافحة السمنة يجب التوعية بالأسباب والنصائح الوقائية للسمنة.
 
وفقا لتقرير موقع "ndtv" هناك أخطاء وعادات فى نمط الحياة قد تقوم بها بشكل يومى قد تؤدي إلى الإصابة  بالسمنة.
 
السبب الرئيسي للسمنة هو تناول الكثير والتحرك أقل من اللازم، و من أجل تجنب السمنة ، يجب تناول  السعرات الحرارية من الأطعمة الصحية والطبيعية محلية الصنع، اما الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا والبطاطا المقلية  كلها أطعمة عالية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية التي يمكن أن تسبب السمنة. 
 
فيما يلي عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر السمنة:
 

1. سوء التغذية

إذا كنت تتناول الكثير من الوجبات السريعة والجاهزة والمغلفة بانتظام ، فأنت في خطر السمنة. أيضا ، يكون الخطر أكبر إذا كنت تتناول الأطعمة بأجزاء كبيرة وتناولها بشكل متكرر. تناول المشروبات السكرية ، وتناول الطعام في كثير من الأحيان بانتظام وتنغمس في راحة تناول الطعام قد يسبب السمنة.
 
 

2. عدم ممارسة الرياضة 

إذا كنت شخصًا لا تمارس الرياضة مطلقًا ، فأنت في خطر السمنة أيضًا ، قد يؤدي تقليل الحركة وقضاء معظم الوقت في الجلوس إلى زيادة مخاطر  السمنة.
 

3. العامل  الوراثى

 قد يكون علم الوراثة مسئولاً عن السمنة، فإذا كان لديك تاريخ عائلي للسمنة ، فقد يعرضك ذلك للخطر.
 

4. نقص نشاط الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة ناجمة عن نقص نشاط الغدة الدرقية، وهى  حالة يمكن أن تؤدي إلى السمنة، سوء نمط الحياة هو أحد الأسباب الرئيسية لقصور الغدة الدرقية والسمنة. 
 

5. الإجهاد المفرط

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الوزن والسمنة عن غير قصد، يمكن أن يسبب الإجهاد صعوبة فى  إنقاص الوزن.
 
 

اليوم العالمى للسمنة

اسباب السمنة

نشاط الغدة الدرقية

أمراض القلب

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