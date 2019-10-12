يقوى المناعة .. ماذا يحدث فى جسمك عند تناولك الكاجو؟

فاطمة ياسر

الكاجو يعد من المكسرات ذات المذاق الرائع ويتربع علي عرش الكثير من العشاق، وخلال هذا التقرير سنتعرف ماذا يحدث في جسمك عند تناولك لحفنة يوميا من الكاجو، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

-تناولك لحفنة يوما من الكاجو تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض القلبية، وذلك يرجع إلى احتوائه على فتامين "أ ود وهـ وك".

-يساعد علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من تعرضه للارتفاع.

-يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية خاصة بالمفاصل والعظام.

-يعد من الأطعمة الجيدة للأعصاب، ويحد من التعرض لأي مشاكل تخص الأعصاب في الجسم.

-يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تحد من الإصابة بالسرطان.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم، ويحد من التعرض لأي مشاكل صحية به.

-يحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يشجعله من الأطعمة المميزة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأنيميا.

-حفنة يوميا من الكاجو للحامل تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجنين، لأنه يحتوي علي حمض الفوليك.