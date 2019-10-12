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وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:38 م
وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك اطلاق نار - صورة أرشيفية
هند المغربى

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 4 قتلى على الأقل سقطوا نتيجة إطلاق نار فى نيويورك.

تحديث..

ونقل موقع "نيويورك ديلى نيوز" عن مسئولين أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 فى إطلاق نار كثيف فى ناد اجتماعى، صباح يوم السبت في بروكلين فى نيويورك.

 

وأوضح الموقع أن رجال الشرطة إلى سارعوا إلى نادى تريبل إيه أسيس الاجتماعي بعد سماع دوى إطلاق نار  في حوالي الساعة 7 صباحًا.

 

عندما وصلوا ، وجدوا ستة رجال وامرأة أصيبوا بنيران الرصاص. توفي أربعة من الرجال في مكان الحادث. وقال مسئولون ان امرأة ورجلين أصيبا بطلقات نارية لكنهما نجا من جروح.

 

ونقل المسعفون ضحية واحدة على قيد الحياة إلى مستشفى لتلقي العلاج. وتم نقل الناجين الآخرين إلى مركز بروكديل الطبي للعلاج.

 

لم يتم إجراء أي اعتقالات. وقالت السلطات انه لم يتضح على الفور عدد المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار.

 

وكانت الشرطة تحقق السبت. وقالت مصادر مطلعة على القضية إن العديد من الشهود تم استجوابهم للاستجواب فيما.

 

 


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