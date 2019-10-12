وزير الدفاع اليمنى: المعركة تفرض على الجميع توحيد الجهود لبناء دولة اتحادية

قال وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشى، اليوم، السبت، إن المعركة التى يخوضها الشعب اليمنى وقواته المسلحة مع المليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تفرض على الجميع توحيد الجهود والإمكانات نحو الأهداف الأساسية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية وصولاً إلى الانتقال نحو بناء دولة اتحادية تسودها العدالة والمساواة.

وأضاف الفريق المقدشي خلال ترأسه اجتماعاً لقيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية - وفقا لموقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المعركة الوطنية فرضتها المليشيا المتمردة في محاولة منها للعودة إلى الماضي البائد الذي لفظه شعبنا ولن يقبل بعودة مشاريع الإمامة والكهنوت والاستعمار بأي شكل من الأشكال.

وأكد المقدشي أهمية الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى الأبطال في سبيلها بدمائهم الزكية وتضحيات غالية، والالتفاف حول القيادة الشرعية بقيادة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش الوطني قطع شوطاً كبيراً في المعركة مع المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية وفي معركة إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية التي استحوذت مليشيا الحوثي على مقدراتها وأسلحتها وتقوم بتسخيرها لتدمير اليمن وتهديد الأمن الإقليمي.

واستمع وزير الدفاع من قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إلى شرح حول سير العمليات الميدانية في مختلف الجبهات، مشددا على أهمية تعزيز العمل المؤسسي والانضباط الإداري لتنفيذ المهام الموكلة والتعاون والتنسيق بين الجميع بما يُسهم في الحفاظ على الجاهزية واليقظة ورفع الروح المعنوية لدى المقاتلين المرابطين في ميادين الشرف والفداء الذين يذودون عن الوطن ويتحملون المعاناة في سبيل القضية الوطنية العادلة.

وعبّر الفريق المقدشي عن الشكر والتقدير لمواقف ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية لمساعدة الشعب اليمني، ووقفتهم الشجاعة إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة.