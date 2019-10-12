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وزير الخارجية البريطانى: على تركيا إظهار أقصى درجات ضبط النفس فى سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:08 م
وزير الخارجية البريطانى: على تركيا إظهار أقصى درجات ضبط النفس فى سوريا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
أ ش أ

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حذَّر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، من أن الهجوم التركي على شمالي سوريا يضرّ بالحرب على تنظيم "داعش" ويخاطر بتعميق الأزمة الإنسانية في المنطقة التي مزقتها الحروب، داعيا تركيا التزام "أقصى درجات ضبط النفس".

وقال راب - في اجتماع للجمعية البرلمانية لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما نقلت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية - "موقفنا واضح تماما. هذا التوغل خاطئ. نريد أن نرى أقصى درجات ضبط النفس، وألاّ نوجه أعيننا بعيدا عن داعش.. وأخشى أن تسوء الأزمة الإنسانية القائمة في المنطقة".

ودخل العدوان الجوي والبري التركي يومه الرابع على مناطق كردية شمال شرقي سوريا، والتي شهدت فرار عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.


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