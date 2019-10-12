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وزير التنمية المحلية يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة دير سانت كاترين

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:54 ص
وزير التنمية المحلية يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة دير سانت كاترين تطوير منطقة سانت كاترين
كتب على عبد الرحمن

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افتتح وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المرحلة الأولى من تطوير منطقة دير سانت كاترين ، والتى تتضمن  المشروع الكامل لتأمين الوادى المقدس بمنظومات التأمين والمراقبة الكاملة بالكاميرات عالية الدقة لمدينة ودير سانت كاترين.

جاء ذلك على هامش حضور الوزير فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معاً" والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ووفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة .

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من مسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، والذى يهدف إلى توفير أفضل وأحدث أنظمة المراقبة والتأمين لمنطقة دير سانت كاترين والطرق المؤدية لها حفاظا على سلامة السائحين والزوار لضمان تحقيق أعلى مستويات التأمين والمراقبة وتوثيق الاحداث بالفيديوهات المسجلة المعتمدة.

كما تم الإشارة إلى أن الهدف من المشروع أيضاً دعم القدرات الأمنية للوحدات والقوات القائمة بتأمين محيط منطقة دير سانت كاترين ومراقبة الطرق المؤدية والكمائن الأمنية الموجودة عليها بمنظومات تأمين حديثة ومتكاملة مع إنشاء وتجهيز مركز للمراقبة والتشغيل والتحكم فى الأنظمة الأمنية .

 

 


سانت كاترين

ملتقى الاديان

هنا نصلى معا

جنوب سيناء

التنميه المحليه

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