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وزير الإعلام السودانى: نقابة الصحفيين للجميع دون الالتفات للون السياسى

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:16 م
وزير الإعلام السودانى: نقابة الصحفيين للجميع دون الالتفات للون السياسى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السودانى
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قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السودانى، إن لكل شخص حزبا ينتمي إليه، مؤكدا ضرورة أن تضم نقابة الصحفيين الجميع دون الالتفات إلى اللون السياسي.

وأضاف صالح - خلال كلمته اليوم، السبت، أمام لقاء تشاورى للصحفيين السودانيين - إن الصحفيين هم من يقررون شأنهم بأنفسهم، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معنى الديمقراطية.. وتابع "نقابة الصحفيين تعتبر بيتا ودارا لكل الصحفيين، خاصة وأنهم يمتهنون مهنة شاقة جدا".

من جانبه، قال محمد عصمت ممثل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، خلال اللقاء، إن نضال الصحفيين خلال الثلاثين عاما الماضية كان ظاهرا، منوها بدورهم الوطني المهم.  


السوادن

الاعلام السودانى

الحكومه السودانيه

الصحفيين السودانيين

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