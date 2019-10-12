سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 07:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الآثار: متحف شرم الشيخ كبسولة لتشويق السائحين لزيارة آثار وادى النيل

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:05 م
وزير الآثار: متحف شرم الشيخ كبسولة لتشويق السائحين لزيارة آثار وادى النيل متحف شرم الشيخ
جنوب سيناء- فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارا وزير الآثار يرافقه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للجنة الآثار اليوم السبت متحف شرم الشيخ القومى لمتابعة وضع اللمسات النهائية لمرحلة التطوير الأولى الجارية بالمتحف بتكلفة 600 مليون جنيه.

وكان فى استقبال وزير الآثار اللواء كرم سالم العميد ايمن الدماطى والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع.

متحف شرم الشيخ (2)

ووجه وزير الآثار بضرورة تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لجميع المناطق داخل المتحف حتى يكون وجهة سياحية عالمية بمدينة شرم الشيخ وسرعة إنهاء أعمال اللاند سكيب والزرع والتشجير، مشيرا إلى أن المتحف يعد إضافة سياحية ليس لمدينة شرم الشيخ فقط بل لجميع المدن السياحية بجنوب سيناء.

 

وأشاد الوزير بأعمال التطوير التى قامت بها الشركة الوطنية وشركة مدكور، لافتا إلى أنه جرى تصميم وتنفيذ المتحف على أحدث طراز مما سيجلع هناك طفرة فى القطاع السياحى بالمدينة مطالبا تخصيص أماكن تثقيفية للطلاب وأبناء المحافظات خاصة أن المتحف سوف يضم العديد من المقتنيات الأثرية المتنوعة التى ستكون موضع دراسة واهتمام العديد من طلاب المدارس.

متحف شرم الشيخ (1)

وأكد الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، أن الشركة أنهت الأعمال فى أقل من عام طبقا للعقد الموقع مع الشركة الوطنية موضحا أنه جرى إنهاء أعمال المرحلة الأولى بنسبة 85% ولم يتبق سوى وضع اللمسات النهائية وتجهيز المبنى بالأساس والمعارض الخاصة بالقطع الأثرية.

 

وقال وزير الآثار، إن متحف شرم الشيخ القومى يعد متحفا عالميا بكل المقاييس سواء كان من ناحية الحجم أو العمارة إضافة إلى الآثار التى سيجرى وضعها بداخلها.

 

وأوضح وزير الآثار، أن إقامة متحف بمدينة شرم الشيخ رسالة للعالم بأن مصر أرض الحضارات وتزخر بمقتنياتها الأثرية وإظهار قدرة المصرى القديم عن التعبير بالحياة التى كان يعيشها بطريقة عبقرية باستخدام الفن سواء كان عن طريق النحت وإقامة التماثيل أو النقوش والزخارف.

 

وأكد أن المتحف سيكون كبسولة لتشويق السائحين لزيارة الآثار المصرية ليس التى توجد فى المتحف فقط بل زيارة آثار وادى النيل، لافتا إلى أن الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المتحف تعد خطوة إيجابية وإنجاز غير متوقع خاصة أنه قد توقف العمل به لسنوات طويلة منذ عام 2011.

 


مدينه شرم الشيخ

وزيرالاثار

متحف شرم الشيخ

أعمال المرحلة الأولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسي يتسلم دعوة المشاركة بمفاوضات سلام حكومة جنوب السودان وحركات مسلحة

السيسي يتسلم دعوة المشاركة بمفاوضات سلام حكومة جنوب السودان وحركات مسلحة

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة