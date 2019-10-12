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نيابة شبرا الخيمة تدع طفلة معثور عليها بحوزة عجوز دار رعاية لحين إثبات نسبها

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:22 م
نيابة شبرا الخيمة تدع طفلة معثور عليها بحوزة عجوز دار رعاية لحين إثبات نسبها اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، إيداع طفله عصر عليها المواطنيين بحوزة عجوز بمدينة شبرا الخيمة تقوم بالتسول بها، إلى دار رعاية روح وحنان بجسر السويس بمدينة القاهرة، كما أمرت بتكثيف الجهود للوصول لأهليتها، حيث أن تلك الطفله ليس لها أى أوراق أو شهادة ميلاد تثبت نسبها.

 

وفى ذات السياق ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على بائع يدعى "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة لأشتباه به بكونة والد الطفلة التى تم العثور عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة، وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة.

 

وكان تم ضبط تلك البائعة بعد أن أدلت المتهمة بمعلومات عن ذالك وجارى التحقيق معها، حيث أفادت أنها لم تقم باختطافها وأن والديها من أتوا إليها منذ شهر لتربيتها وتركوها معها.

 

بداية الواقعة بلاغ تلقاه المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا من بعض المواطنين بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكى بالنار تصطحبها سيدة متسولة فى شوارع شبرا الخيمة للتسول بها واستعطاف المار فقاموا باستيقافها واخذ الطفلة منها واصطحابهما للقسم.

 

وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، وبسؤال المتهمه أقرت أن والدى الطفلة هو من أتوا بها إليها وتركوها.

 

وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفلة بها إصابات كى بالنار بأنحاء متفرقة بجسدها .


شبرا الخيمة

القليوبية

مديرية امن القليوبية

عجوز شبرا الخيمة

ايداع طفلة بدور الرعاية

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