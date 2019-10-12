سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: لاتفيا فقدت سيادتها بسبب نشرها للجيش الأمريكى و"الناتو"على أراضيها

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:24 م
موسكو: لاتفيا فقدت سيادتها بسبب نشرها للجيش الأمريكى و"الناتو"على أراضيها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لاتفيا فقدت سيادتها الاقتصادية والعسكرية والإنسانية، حينما وافقت على نشر وحدات من الجيش الأمريكي وقوات الناتو على أراضيها.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على احتجاج وزارة خارجية لاتفيا على احتفال روسيا بالذكرى السنوية لتحرير الجيش الأحمر ريجا من القوات النازية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "وزارة الخارجية اللاتفية لو كانت تقدر معنى الحرية، لما شجعت على نشر وحدات عسكرية أجنبية على أراضيها".

يشار إلى أن القوات السوفيتية ريجا، اقتحمت في مثل هذا اليوم لعام 1943 ودحرت القوات الألمانية المحتلة، معلنة بذلك تحرير كامل لاتفيا من الغزو الفاشي والنازي الذي قادته برلين على يد هتلر، وتحيي روسيا اليوم احتفالا رمزيا بهذه المناسبة، ويتخلل هذا الاحتفال إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في سماء الساحة الحمراء في العاصمة موسكو في تمام الساعة الـ11 ليلا، لتذكير الروس والعالم بيوم جديد من أيام النصر في الحرب الوطنية العظمى.


روسيا

الخارجيه الروسيه

ماريا زاخاروفا

لاتفيا

الجيش الامريكى

الناتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة