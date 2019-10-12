موسكو: لاتفيا فقدت سيادتها بسبب نشرها للجيش الأمريكى و"الناتو"على أراضيها

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لاتفيا فقدت سيادتها الاقتصادية والعسكرية والإنسانية، حينما وافقت على نشر وحدات من الجيش الأمريكي وقوات الناتو على أراضيها.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على احتجاج وزارة خارجية لاتفيا على احتفال روسيا بالذكرى السنوية لتحرير الجيش الأحمر ريجا من القوات النازية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "وزارة الخارجية اللاتفية لو كانت تقدر معنى الحرية، لما شجعت على نشر وحدات عسكرية أجنبية على أراضيها".

يشار إلى أن القوات السوفيتية ريجا، اقتحمت في مثل هذا اليوم لعام 1943 ودحرت القوات الألمانية المحتلة، معلنة بذلك تحرير كامل لاتفيا من الغزو الفاشي والنازي الذي قادته برلين على يد هتلر، وتحيي روسيا اليوم احتفالا رمزيا بهذه المناسبة، ويتخلل هذا الاحتفال إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في سماء الساحة الحمراء في العاصمة موسكو في تمام الساعة الـ11 ليلا، لتذكير الروس والعالم بيوم جديد من أيام النصر في الحرب الوطنية العظمى.