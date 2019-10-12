موجز المحافظات.. الحبس 3 سنوات لجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات





فارسا الشهامة.. توأم الشرقية دفعا حياتهما ثمنا لإنقاذ أم وأطفالها من حريق





القبض على مزارع تعدى على معاق ذهنياً بكفر الشيخ





وزير الأوقاف يلقى كلمة رئيس الوزارء بملتقى سانت كاترين للتسامح الدينى





السباحون الألمان بمعسكر تدريب المنتخب العربى لعبور المانش يصلون الغردقة





صور.. استمرار توافد مريدى "البدوى" فى ثانى أيام الاحتفال بمولده فى الغربية





صور .. أول صيدلية حكومية بأسوان تبيع الأدوية مخفضة للمرضى.. تساعد المقيمين فى 3 مراكز لتخفيف العبء عنهم .. مدير التأمين الصحى: هدفها توفير الأدوية بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق





محافظ القليوبية يشارك بمبادرة تنظيف النيل بالقناطر الخيرية بحضور 400 شاب وفتاة



