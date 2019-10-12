موجز الحوادث.. خريطة توزيع دوائر استئناف القاهرة.. وشلل مرورى بالدائرى

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم السبت، عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

فيديو.. شلل مرورى أعلى الطريق الدائرى من صفط تجاه المريوطية

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

العثور على جثة سيدة ملقاة بترعة في الحوامدية

تجديد حبس متهمتين بالتخابر لصالح دولة أجنبية 45 يوما

شاب يقيم دعوى طاعة ضد زوجته بعد عقد قرانهما بسبب فستان الزفاف

تشريح جثة مسن قتل على يد ابنه بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور