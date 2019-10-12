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مقتل 4 متظاهرين فى احتجاجات على إجراءات التقشف بالإكوادور

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:40 م
مقتل 4 متظاهرين فى احتجاجات على إجراءات التقشف بالإكوادور احتجاجات الإكوادور
كيتو (أ ش أ)

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لقى 4 متظاهرين حتفهم فى الإكوادور فى احتجاجات شعبية بسبب تدابير تقشف اقتصادية فرضتها حكومة الإكوادور على البلاد .

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن المتظاهرين اشتبكوا مع عناصر شرطة مكافحة الشغب التى استخدمت الغاز المسيل للدموع فى العاصمة كيتو، فيما اعتقلت الشرطة مئات المحتجين الذين تصدوا لعناصر الأمن بالحجارة .

يذكر أن الإكوادور تشهد مظاهرات عنيفة تفجرت منذ أسبوع، احتجاجا على إجراءات التقشف فى البلاد، وفرض رئيس الإكوادور لينين مورينو حظر التجول حول المبانى الحكومية الثلاثاء الماضى.

 

 


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