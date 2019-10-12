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مقتل اثنين وفقدان آخر إثر غرق قارب للمهاجرين فى المكسيك

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:14 م
مقتل اثنين وفقدان آخر إثر غرق قارب للمهاجرين فى المكسيك أرشيفية
وكالات

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ذكرت السلطات ان شخصين لقيا مصرعهما وفقد شخص آخر إثر غرق قارب صغير ملئ بالمهاجرين من الكاميرون قبالة سواحل المكسيك جنوبي المحيط الهادى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أُنقذ سبعة رجال وسيدة واحدة ونقلوا إلى مستشفى محلية، أمس، الجمعة، في حين أنه مازال شخص واحد مفقودا، حسبما ذكر مكتب المدعي العام بولاية شياباس جنوبي المكسيك.

وجاء المهاجرون من جميع أرجاء الكاميرون، التي تعاني من الصراعات العنيفة منذ إعلان الانفصاليين "استقلال" منطقتين يتحدث سكانهما باللغة الإنجليزية عن باقي الدولة المتحدثة باللغة الفرنسية في 2017.

ونزح أكثر من 530 ألف شخص بسبب النزاع، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.  

 


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