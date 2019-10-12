سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 01:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مصادر: وزراء الخارجية العرب يعقدون نقاشا موسعا حول عودة سوريا للجامعة العربية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:23 م
مصادر: وزراء الخارجية العرب يعقدون نقاشا موسعا حول عودة سوريا للجامعة العربية الجامعة العربية - أرشيفية
كتب ــ مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن مشاورات وزراء الخارجية العرب قبل اجتماعهم الطارئ اليوم السبت، بخصوص العدوان التركى على الأراضى السورية، تناولت الحديث عن عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة.
 
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عددا من وزراء الخارجية العرب سيطرحون خلال كلماتهم فى الاجتماع الطارئ تطورات أزمة سوريا، وعودة المقعد السورى المُجمد فى الجامعة، مؤكدة أن موضوع عودة سوريا للجامعة سيكون محل نقاش واسع من قبل وزراء الخارجية.
 
من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتضمن القرار الذى سيصدر فى ختام الاجتماع الوزارى، بندا يخص تحرك عربى فى مجلس الأمن ضد التوغل التركى فى سوريا.
 
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لهم، ظهر اليوم، فى مقر الجامعة العربية، وذلك لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة العربية استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. 
 
ويأتى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بطلب من مصر، وتأييد عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والكويت، لبحث العدوان التركى وسبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
 
 
 

الجامعة العربية

العدوان التركى على سوريا

وزراء الخارجية العرب

مصر

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة الجامعة العربية تصل تونس لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:56 ص

عمرو أديب يطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية.. ويؤكد:ما يحدث فى سوريا مصيبة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:30 م

فريدة الشوباشى تطالب بطرد قطر من الجامعة العربية.. فيديو

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:51 م

خبير سياسى: يجب عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. وأردوغان له مصالح اقتصادية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:03 م

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة