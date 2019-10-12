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محكمة بنى سويف تقضى بتعيين حارس قضائى على مشروع أبراج المعلمين

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:28 م
محكمة بنى سويف تقضى بتعيين حارس قضائى على مشروع أبراج المعلمين محكمة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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قضت محكمة بنى سويف الابتدائية الدائرة الرابعة مستعجل، برئاسة المستشار محمد سيد زين رئيس المحكمة فى الدعوى رقم 103 لسنة 2019 بتعيين حارس قضائى لمشروع أبراج المعلمين الكائن بناحية بندر بنى سويف.

وجاء فى حيثيات الحكم أن يكون الحارس القضائى مهمته بعد استلام المشروع الإطلاع على الحسابات، وكافة العقود والمستندات الخاصة بمشروع أبراج المعلمين، ابتداء من شراء الأرض، وكل ماهو متعلق بقائمة عرض الأسعار للوحدات وقيمتها ومراجعة آليه السداد، وما تم سداده من قبل المدعين المشترين، وكذلك مراجعة إمكانيه الاستمرار وتنفيذ المشروع فى المدة الزمنية المقبوله ومراجعة كافه المستندات والترخيص لمشروع أبراج المعلمين. 

وكانت كريمان عبد الباقى مصطفى مديرة مدرسة ابتدائى، ومصطفى محمد عبد الباقى بالتربيه والتعليم، تقدمها بدعوى حملت رقم 103 لسنة 2019 مستعجل بنى سويف، وانضم إليهم 21 آخرين من المعلمين، طلب تعيين حارس قضائى لمشروع أبراج المعلمين .

من جانبه قال أحمد على عبد الجليل محامى المدعيان، أنهما تقدما وأكثر من 350 معلما، بالقيام بشراء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع عقب الإعلان عنه فى 2016 .

وأضاف أحمد على عبد الجليل أن المعلمين سدادوا مقدم حجز الوحدات بقيمة 50% من قيمة الوحدة السكنية، بالإضافه إلى 4 دفعات ربع سنويه بمقدار 25% من سعر باقى الوحدات، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يتحقق من مشروع أبراج المعلمين ما يتجاوز 1% من الأعمال.

 

 


بنى سويف

محكمة بنى سويف الابتدائية

حارس قضائى

مشروع ابراج المعلمين ببنى سويف

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