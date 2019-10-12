محافظ دمياط تبحث إمكانية إنشاء جمعية لذوى الاحتياجات لدمجهم فى المجتمع

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، المهندس وليد التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والمهندس سامى الجحر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأحمد منصور ممثل الاتحاد التعاونى الإنتاجى.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى سبل فتح مجالات جديدة للعمل وتحقيق التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.

وناقشت المحافظ آليات إسناد بعض الأعمال التى يتم طرحها من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمقاولين التابعين للجمعية لضمان الدقة فى تنفيذ تلك الأعمال خاصة مع وجود مكتب فنى وإدارة هندسية بالجمعية ويتم العمل وفق برنامج زمنى محدد.

وناقشت محافظ دمياط مع ممثل الاتحاد التعاونى الإنتاجى أوجه التعاون المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، حيث جاء على رأس تلك الملفات، إنشاء معرض يضم منتجات كافة الجمعيات بدمياط على غرار معارض تراثنا وديارنا والتى تهدف إلى مد يد العون لمحدودى الدخل وتنشيط الحركة التجارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع ومساعدتهم فى تعلم عدد من المهارات والحرف.

ودعت الدكتورة منال عوض أعضاء الجمعية إلى المشاركة فى مشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج لتحسين الصورة البصرية فى الضفة المقابلة برأس البر، كما توجهت بالشكر إلى المهندس وليد التمامى على مشاركته الفعالة بهذا المشروع.