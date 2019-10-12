محافظ الغربية: إزالة 1650 حالة إشغال و1848 إعلان مخالف خلال 15 يوما

الغربية محمد طارق

قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فى بيان صحفى اليوم السبت، إنه أعطى تعليمات بتكثيف حملات إزالة كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع على مستوى المحافظة.وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بتنظيم عدة حملات أسفرت عن إزالة 1650 حالة إشغال و1848 إعلان مخالف خلال الفترة من 27/9/2019 حتى 11/10/ 2019.

حيث قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 220 حالة إشغال – 450 إعلان، وقام حى أول المحلة بإزالة 335 حالة إشغال - 85 إعلان، بينما أزال حى ثان المحلة الكبرى 67 حالة إشغال – 128 إعلان ، أما مركز ومدينة كفر الزيات قد أزال 165 حالة إشغال - 37 إعلانا، وأزال مركز ومدينة السنطة 116 حالة إشغال – 80 إعلانا، كما أزال مركز ومدينة قطور72 حالة إشغال.

وقام مركز ومدينة سمنود بإزالة 178 حالة إشغال – 324 إعلانا، كما أزال مركز ومدينة زفتى 450 حالة إشغال – 700 إعلان، بينما أزال مركز ومدينة بسيون 22 حالة إشغال – 44 إعلانا، كما أزال مركز ومدينة طنطا 25 حالة إشغال.وأصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار فى شن هذه الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة.