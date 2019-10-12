محافظ أسيوط: خطة للتوسع فى مزارع الثروة السمكية وفتح منافذ لبيع منتجات الثروة الحيوانية

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية وإدارة التعاون والانتاج بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، والدكتور خالد بكرى مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمحافظة ومحمود سعد مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة وناهد على مدير إدارة التعاون بالمحافظة وعلى عبد الله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومسئولى الثروة الحيوانية ومركز البحوث الزراعية بالمحافظة .

وأشار المحافظ خلال الاجتماع، إلى وضع خطة عاجلة للتوسع فى إنشاء مزارع الثروة السمكية والإستعانة بالخبرات من مديريات الزراعة والطب البيطرى والاستعانة بطلاب التعليم الفنى وفتح مشروعات جديدة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، لافتا إلى أنه جارى تطويرمزارع الثروة الحيوانية ومزرعتى الوادى الأسيوطى والغريب بساحل سليم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وطلاب التعليم الفنى وجهاز تشغيل الشباب فضلا عن التوسع فى الدورات التدريبية على الاشغال اليديوية والصناعات المختلفة بالتعاون مع ادارة التعاون بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة والاستعانة بخبرات التعليم الفنى فى صقل خبرات وقدرات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل .

ومن جانب آخر، شدد محافظ أسيوط، على ضرورة إزالة كافة الاشغالات بمختلف ميادين وشوارع المحافظة ، مشيرا إلى البدء فى تطوير وتوسعة ميدان المحطة بديروط وشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بالميدان والتى مثلت عائقاً أمام انشاء الإشارات الإلكترونية ، وذلك بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وجارى استكمال أعمال التطوير بمختلف الميادين .