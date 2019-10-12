سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ماذا قال مشرف الإسعاف عن "فض رابعة" بالتزامن مع محاكمة 73 متهما؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:04 م
ماذا قال مشرف الإسعاف عن "فض رابعة" بالتزامن مع محاكمة 73 متهما؟ المستشار حسن فريد - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوشكت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما  بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، بالتزامن مع سماع الشهود.
 
وخلال جلسات المحاكمة قبل النطق على الحكم المتهمين الذين يعاد محاكمتهم غيابيا، استمعت المحكمة للعديد من الشهود.
 
وفى جلسة 23 ديسمبر 2017 أثناء محاكمة جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 739 متهما،  استمعت المحكمة لأقوال محمد عبد السلام مشرف عام على هيئة الإسعاف، وقال فى شهادته إنه يوم فض الاعتصام كان هناك 103 سيارات إسعاف بمحيط الاعتصام، لعدم التمكن من الدخول إلى الاعتصام، وانه شاهد قوات الشرطة وهى تعطى إنذارا للمعتصمين لإخلاء الاعتصام دون استجابة، ثم حدث تبادلا لإطلاق النيران، ولم نستطع التدخل لنقل المصابين والمتوفين، لعدم وجود ممرات آمنة".
 
واستطرد الشاهد قائلا: "إن زميلا لهم بهيئة الإسعاف تعرض لطلق نارى فى الرأس ولقى مصرعه، وأن المسعفين لم يستطيعوا الدخول لتبادل إطلاق النيران متابعا: "انتظرنا لحين فض الاعتصام لنقل الجثث، نظرا لعدم وجود إصابات فى هذا الوقت".
 
وأردف الشاهد قائلا حول سؤال المحكمة عن توجيه الشرطة لإنذار المعتصمين، فأجاب بأن الشرطة أنذرت المعتصمين ثلاث مرات بطرق مختلفة، ووفرت لهم ممرات آمنة، مضيفا أنه شاهد رتبة أمنية كبيرة تساعد المعتصمين على الخروج، وتنصحهم بأن الدين لم يأمر بذلك.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فض اعتصام رابعة

اعتصام الاخوان

جنايات القاهره

تظاهرات الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

6 محطات بمحاكمة 37 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" بالتزامن مع سماع الشهود

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:06 ص

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:30 ص

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 ص

7 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:02 ص

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 4 نوفمبر المقبل..فيديو

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:29 م

شاهد بـ"فض اعتصام رابعة": المعتصمون بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل نتيجة إطلاق نار فى نيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل نتيجة إطلاق نار فى نيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة