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كيف يمكنك التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 ص
كيف يمكنك التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء؟
كتبت فاطمة ياسر

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نجد أن بعض الأشخاص لا يتناول الماء بالشكل الكافي، فالماء له العديد من الفوائد الهامة علي صحة الإنسان، فهي تقلل من فرص الإصابة بالهبوط أو الدوخة، كما يمد البشرة والجسم بالنضارة والحيوية، وله العديد من الفوائد الأخري علي صحة الإنسان، كالحفاظ علي صحة الكلي والكبد.

وعلي الصعيد الأخر نجد أن بعض الأشخاص لا يتناولون الماء، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض، ولكن يجب عليك أن تعرف أن هناك بعض العلامات والنصائح التي تؤكد لك حصولك علي كمية الماء الكافية، ويقدمها موقع " Everydayhealth "، ومنها:

-تناول الأطعمة المضاف إليها الملح يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي مستويات الماء في الجسم، ولكن ينصح بعدم تناول هذه  الأطعمة لأصحاب الضغط المرتفع.

-أنظر إلي جلدك وفإذا كان أصفر اللون فعليك الإكثار من تناول الماء لأن هذا اللون في بعض الأحيان يكون دليل علي إصابتك بالجفاف، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر بشكل سريع للحفاظ علي صحتك والحد من التعرض للمضاعفات.

-فحص مستويات السكر بالدم بشكل دائم يساعد علي معرفة إذا كان الجسم بحاجة للماء أم لا،  لأنك تشعر بالعطش الزائد إذا كنت بالحاجة لتناول الماء.

-لإمداد جسمك بكميات بالماء التي يحتاجها عليك تناول الكثير الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والماء لذا لا تتردد في الحصول عليها من خلال طبق سلطة يوميا.

-تناول 2 لتر من الماء يوميا لإمداد جسم بكل ما يحتاجه من الماء.

 


الماء

الحصول علي كمية كافية من الماء

نصائح لامداد الجسم بالماء

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