كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن تدمير محتويات مدرسة جاويش بـ"فض رابعة"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 8إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، بالتزامن مع سماع الشهود.

وخلال جلسات المحاكمة قبل النطق على الحكم المتهمين الذين يعاد محاكمتهم غيابيا، استمعت المحكمة للعديد من الشهود.

وفى جلسة 7 نوفمبر 2017 أثناء محاكمة جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 739 متهما، استمعت المحكمة لأقوال عباس الظاهر، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل مدرسا بمدرسة عبد العزيز جاويش، وأن المعتصمين سرقوا بعض الأجهزة من المدرسة ودمروا غرفة الحاسب الآلى، وتدمير بعض النوافذ بحجرة المديرة.

وتابع: المعتصمون قاموا ببناء حمامات فى "حوش" المدرسة، وبعضهم كان مسلحا، وحولوا الفصول لحجر نوم، أن المعتصمين دمروا محتويات المدرسة وبعض الأثاث فى الفصول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.