سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 11:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

قوات سوريا الديمقراطية تشكر مصر والسعودية لموقفهم الرافض للعدوان التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:54 م
قوات سوريا الديمقراطية تشكر مصر والسعودية لموقفهم الرافض للعدوان التركى قوات سوريا الديمقراطية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بالشكر إلى الجامعة العربية ومصر والسعودية لموقفهم الرافض للعدوان التركى على سوريا، مؤكدة أن قواتها ستواصل التصدى لهذا العدوان.
 
وقال القيادى فى قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل فى مؤتمر صحفى، السبت، إن تركيا تريد من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها في شمال سوريا أن تدفع السوريين للاقتتال فيما بينهم.

وتشن تركيا عدوانا على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة التي كانت تتواجد بها قواتها، تمهيدا لبدء تفعيل المنطقة العازلة التي يسعى النظام التركى لتشييدها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مصر

اخبار مصر

العدوان التركى على سوريا

اخبار سوؤيا

سوريا الان

قوات سوريا الديمقراطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سوريا الديمقراطى": أردوغان يستخدم ورقة الأكراد حجة لتوسيع مشروعه الاحتلالى

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:07 م

فيديو.. مجلس سوريا الديمقراطية: ما يقوم به أردوغان في سوريا نفس نهج داعش

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:06 م

قوات سوريا الديمقراطية تدعو التحالف الدولى لإغلاق المجال الجوى أمام الطائرات التركية

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:15 م

سوريا الديمقراطية: الغزو التركى أنعش تنظيم داعش

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:11 م

قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 23 من عناصرها فى الاشتباكات مع الجيش التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة