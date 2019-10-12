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قتيل فى اليابان مع اقتراب إعصار "هاجيبيس" وتوصيات بإجلاء مليون مواطن

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:38 ص
قتيل فى اليابان مع اقتراب إعصار "هاجيبيس" وتوصيات بإجلاء مليون مواطن الأمطار فى اليابان
طوكيو (رويترز)

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لقى شخص واحد حتفه، وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص فى اليابان مع اقتراب إعصار قوى من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا فى الأربعينات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة فى وقت مبكر، من اليوم السبت، فى مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، كما أصيب أربعة فى تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة إن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها فى منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المنتظر أن يصل الاعصار هاجيبيس، وهى كلمة تعنى "سرعة" باللغة التجالوجية فى الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان فى وقت متأخر من اليوم السبت، بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب فى انقطاع واسع للكهرباء.

وقالت وزارة الصناعة إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل من بينها 7200 منزل فى تشيبا التى تضررت بشدة من الإعصار فاكساى قبل شهر.

وأنشأت وزارة الدفاع حسابا جديدا على تويتر لنشر المعلومات عن جهود الإغاثة، فيما أغلقت المتاجر والمصانع أبوابها وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازى، كما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التى كانت مقررة اليوم، وأيضا أُلغيت مباراتان ببطولة العالم للرجبى كان مقررا إقامتهما اليوم السبت.

 

 


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