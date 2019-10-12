قافلة طبية بمركز شباب الحبيل بالأقصر لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.. اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر عن تنظيم قافلة طبية، تستمر اليوم السبت وغداً، فى مركز شباب الحبيل بمدينة البياضية، تشمل كل التخصصات لفحص المواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض، وذلك فى تخصصات الأطفال والجراحة العامة والنساء والتوليد والأنف والأذن، والعظام والأسنان والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

وكان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أطلق مساء أمس الأربعاء الماضى، أولى مبادرات التوعية لتسجيل الأسر والأفراد في الوحدات الصحية للمشاركة في مشروع "التأمين الصحي الشامل" فى قلب ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة بالقرب من مطار الأقصر الدولى، وبدأت مديرية الشئون الصحية بالأقصر أولى مبادراتها للتوعية بمشروع التأمين الصحى الشامل، بحضور بعض القيادات الصحية بالأقصر، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، والدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفني لمديرية الصحة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، والدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت التخصصى.