فرنسا تمنح جمهورية الكونغو 65 مليون دولار لحماية غاباتها الاستوائية

باريس (أ ش أ)

أصدر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قرارا بمنح الكونغوـ برازافيل، 65 مليون دولار، نحو40 مليار فرنك إفريقى، لتتمكن من الحفاظ على غاباتها الاستوائية، ومواجهة التحدى المتعلق بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومن ثم الالتزام بإصلاح قطاعات التنمية الأكثر أهمية مثل الزراعة والتعدين.

وأبدت الكونغو ـ برازافيل، استعدادها للتقليل من معدلات تجريف الغابات والقيام بتنويع اقتصادها فى ذات الوقت إذ تسعى إلى الحد من المخاطر المستقبلية التى تتعلق بالصناعات الزراعية، لذلك قررت أنها لن تحول سوى 20 ألف هكتار من الأراضى الزراعية كل عام إلى مناطق صناعية.

يذكر أن حوض نهر الكونغو هو ثانى أكبر حوض نهرى فى العالم بعد الأمازون إذ تبلغ مساحته 160 مليون هكتار.