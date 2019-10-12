فرنسا تقرر الإبقاء على مجانية التعليم للطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد علوى

قررت فرنسا اليوم السبت الإبقاء على مبدأ التعليم المجانى للطلبة الجامعيين من الأجانب القادمين من خارج دول القارة العجوز، والإبقاء على الرسوم الرمزية او المخفضة عند الإلتحاق.

ووفقاً لشبكة يورو نيوز المعنية بالشأن الأوروبى، فإن هذا القرار جاء من قبل المجلس الدستورى الفرنسى، وخاصة بعد تصريح سابق لوزير التعليم العالي فريديريك فيدال العام الماضي كان قد أعلن فيه عن مقترح لرفع رسوم التسجيل في الجامعات بالنسبة للطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة في فرنسا والقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي .

وأثار مقترح فيدال حفيظة الهيئات التعليمية والطلابية المدافعة عن مجانية التعليم وحق الطلبة الأجانب في التمدرس بفرنسا بنفس الرسوم التي يدفعها الفرنسيون، ورأت منظمات جامعية حينها وممثلين عن الطلاب الأجانب في فرنسا للقرار آنذاك أنه متحيز حيث خرجوا في مسيرات منددة لإعلان الوزير.

ورأى فيها الطلبة الأجانب استهدافا لهم خاصة وأن القرار لا يشمل الطلبة الأوروبيين ولكن فقط القادمين من آسيا وأفريقيا وأمريكا وهم يشكلون رقما كبيرا في الجامعات الفرنسية على عدة مستويات.

ويفوق عدد الطلبة الأجانب في فرنسا 300 ألف طالب سنويا بحسب ما أعلن عنه وزير التعليم والذي قال إن القطاع يهدف لاستقبال نصف مليون طالب مستقبلا.