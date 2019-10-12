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فرقة "البعيو" السودانية تشارك فى أسبوع الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:26 م
فرقة "البعيو" السودانية تشارك فى أسبوع الجامعات الأفريقية بجامعة أسوان رئيس جامعة أسوان والفنان السوداني عبدالله البعيو
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، عن مشاركة فرقة الفنان السودانى عبدالله عبدالقادر "البعيو" فى أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الحالى.

 

جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة اليوم مع الفنان عبدالله عبدالقادر عبد الماجد الشهير بـ"البعيو" بحضور الدكتور عبد الرحمن عبدالباسط رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية.

 

وقال "غلاب"، فى بيان صحفى، أن الفنان السودانى عبدالله البعيو يعتبر واحدأ من الفنانين السودانيين الذين يتمتعون بقبول كبير لدى جمهوره ومحبيه، وسوف يقدم العديد من الفقرات الفنية المميزة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سوف يشهد أيضا مشاركة فرقة بلاك تيما وفرقة الفنان عبد الهادى "شندو" بالإضافة إلى عدد من فرق الفنون الشعبية.

 

ومن جانبه أعرب الفنان عبدالله البعيو عن سعادته بالمشاركة فى اسبوع الجامعات الأفريقية لذلك فقد جاء خصيصا من السودان مع فرقته الفنية للمشاركة فى هذا الأسبوع، وسوف تقدم الفرقة عددا من أغانى التراث السودانى.

 

وأوضح بأن فرقة البعيو تأسست فى عام 1965 وهى عضو فى الفرقة القومية للفنون الشعبية فى السودان، وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية فى مصر وبرلين وفرنسا وإسبانيا.


فرقة البعيو السودانية

البعيو

جامعة اسوان

اسبوع شباب الجامعات

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