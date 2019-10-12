غدا.. مفوضية الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

كتب إبراهيم قاسم

تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غدا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وكان جورج وديع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية لصناعة الآيس كريم "سلطانة" أقامت دعواها رقم 2 لسنة 38 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وتنص المادة المطعون عليها "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".