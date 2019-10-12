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ضبط 977 طن حاصلات زراعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:28 م
ضبط 977 طن حاصلات زراعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضn

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (مصنع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالى مضبوطات بلغت (977 طن من منتجات الحاصلات الزراعية "زيتون مخلل") بمخالفات (بدون ترخيص - غير صالحة للاستهلاك الآدمى - واحتوائها على حشرات)، وضبط 6 قضايا (4 مصانع - مخزن - شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038,530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 7 منشآت صناعية مختلفة الأنشطة بمخالفات ("سجل المواد والمخلفات الخطرة - تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق - مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية" وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة - مزاولة النشاط بدون ترخيص)، وضبط 46 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.


اسمدة

اسمدة مغشوشة

مخالفات مصانع

المسطحات المائية

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