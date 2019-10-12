ضبط 700 كيلو زيت طعام داخل مصنعين بدون تراخيص بطنطا

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملات موسعة على المحلات والأسواق لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، وتداولها بالأسواق، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 700 كيلو زيت طعام معبأ داخل جراكن داخل مصنعين لتعبئة زيت الطعام بدون تراخيص بمدينة طنطا.

كان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قد وجه وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والمرور على الأسواق والمحلات لإحكام الرقابة التموينية وضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، وتم تشكيل لجان من إدارات التموين بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالغربية، وقاد الحملة وكيل وزارة التموين، وتم ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بشارع أبو زهرة بطنطا وبداخله 200 كيلو زيت طعام، وضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بمنطقة الششتاوى ثان طنطا ملك "عمر.ف.ا" وبحوزته نصف طن زيت طعام، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة.