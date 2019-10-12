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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية و2 كيلو حشيش بأسوان

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:54 م
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية و2 كيلو حشيش بأسوان حشيش - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مدير الأمن، بضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة والمخالفات المرورية وقضايا التموينية.

 

وأسفرت نتائج الحملة الأمنية، عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر .

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 704 حكما، وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 33 قضية تموينية، وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بنبان مركز دراو وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى الأقراص المخدرة، كما تم ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة.


مديرية امن اسوان

حملات امنية

حشيش

اسوان

اسلحة نارية

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