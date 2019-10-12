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ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:44 م
ضبط عامل بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى إطار مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

 

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم فى وظائف بإحدى الجهات الحكومية.

 

وأكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 295 ألف جنيه، مقابل تعيين ذويهم فى وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سوهاج

الاموال العامة

نصب واحتيال

وظائف حكومية

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