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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 51 ألف يورو بالمخالفة للقانون

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:55 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 51 ألف يورو بالمخالفة للقانون مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى ،اليوم السبت، برئاسة حسن السيد مدير إدارة الجمرك من ضبط راكب حاول تهريب 
51 ألف يورو من إيطاليا ، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي بصحبة الراكب والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
 
 صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء انهاء اجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران ايطاليا على رحلة شركة إير إيطاليا رقم 803 القادمة من إيطاليا ، إشتبه عمرو العميرى مأمور الجمرك  فى أحد الركاب المصريين القادمين حيث بدت عليه علامات القلق واالإرتباك .
 
وبالعرض على محمد لطفي نائب مدير الجمرك قرر تكليف مينا رمزى مأمور الجمرك تحت إشراف  محمد الدمرداش مدير الحركة ، لتفتيش حقائبه فتبين وجود 51 ألف يورو مخفاة بين طيات الملابس ،وتم تشكيل لجنة للعد والتحريز من حسن حمدى وعبدالقوى عزوز مأمورى الحركة  .
 
قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 46 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .
 
 

تهريب

يورو

جمارك المطار

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