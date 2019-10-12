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صور.. مصطفى قمر يشعل حفل مدارس مصر للغات بحضور مؤسسيها

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:54 م
صور.. مصطفى قمر يشعل حفل مدارس مصر للغات بحضور مؤسسيها مصطفى قمر
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى

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أحى الفنان مصطفى قمر حفل مدارس مصر للغات، الذى نظمته مدارس مصر للغات لتكريم المدرسين القدامى والمؤسسين للمدرسة، على رأسهم الدكتور سمير عثمان، مؤسس مدارس مصر للغات، ورئيس مجلس الإدارة، بحضور خريجى وطلاب المدراس منذ تأسيسها، وذلك بمقر المدرسة بأول طريق الفيوم بالجيزة.
 
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وأدى عدد كبير من الحضور رقصات على أنغام أغانى مصفى قمر، الذى أشعل الحفل حيث أدى قمر عدد من أغانيه القديمة والحديثة والتى أمتعت الحضور ونالت إعجباهم.

وقال الدكتور إسماعيل عثمان، مؤسس مدارس مصر للغات ورئيس مجلس الإدارة، أنه سعيد لرؤيته اليوم أقدم المدرسين الذين أسسوا معه مدارس مصر للغات، معبرا عن سعادته بما تم تحقيقه من نجاحات عدة على المستوى التعليمى.

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وأبدى المهندس كريم عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة مدارس مصر للغات إعجابه بفكرة تجميع خريجى المدرسة مع المدرسين الذين علموهم فى بداية تأسيس المدرسة، مشيرا إلى أنه من خريجى المدرسة عام 1996 ويفخر بذلك، مشيرا إلى أن أغلب خريجى المدرسة يشغلوا عدة مناصب قيادية.

وقالت شاهيناز شحاتة، مدير مدارس مصر للغات، أن المدارس تنظم حفل لأول مرة يجمع كل خريجى مدارس مصر للغات، كما تم دعوة اقدم المدرسين بالمدرسة ليلتقوا بطلبتهم الذين تخرجوا من المدرسة ويشغلوا الأن عدة مناصب بالدولة ، كما تم تكريم المدرسين خلال الحفل.

وخلال الحفل سلم المهندس كريم عبد الرحمن، دروع التكريم للمعلمين القدامى بالمدرسة، منهم أسم المرحومة ماجدة موسى وأسم المرحومة جميلة الهلالى، كما تم تكريم كل من نجوى جمعة وزينات الشال، ومحمد الألفى، ومحمد الشافعى مدير العلاقات العامة بمدارس مصر للغات.

 
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مصر للغات

مدارس مصر للغات

تعليم الجيزة

التعليم

مصطفي قمر

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